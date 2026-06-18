横山賀三が主演するミュージカル『PandoraHearts』RetraceII‐madness of lost memory‐が、10月に東京・兵庫の2都市にて上演されることが決まった。併せて、原作者・望月淳からの描き下ろし応援イラスト＆コメントも到着した。【写真】待望の第2弾上演！公演ロゴもチェック原作は、望月による壮大なダークファンタジー漫画『PandoraHearts』。童話をモチーフに、主人公を取り巻く登場人物の複雑な過去や関係性、さまざまな伏