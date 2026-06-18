『マッドマックス：フュリオサ』で、女性戦士フュリオサを演じたアニャ・テイラー＝ジョイ。ジョージ・ミラー監督から、“息をするな、口を開けるな、感情を一切見せるな”と指示されたとされる過酷な撮影について、重い口を開いた。【写真】アニャ・テイラー＝ジョイが来日桜モチーフのドレス姿が美しい米The Hollywood Reporterのインタビューで、オーストラリアで行われた同作の撮影を振り返ったアニャ。ミラー監督につい