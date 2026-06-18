トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、大迫力のバトルシーンが解禁された。【動画】ピーターの忘れられた過去を知る“見えない敵”の狙い、そして大いなる力の覚醒！『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く。大人になったピーター・パーカ