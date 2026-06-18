◆ファーム・リーグ楽天６―１０巨人（１８日・森林どりスタジアム泉）巨人は１０―６で楽天に勝利し、カード３連勝。ファーム・リーグ１４球団で４０勝一番乗りとなり、貯金を１４に増やした。先発の育成・園田純規投手（２０）は５回４失点ながら、打線の援護に恵まれ５勝目（３敗）。６回に登板した育成・板東湧梧投手（３０）が３者凡退の好投。９回はアルベルト・バルドナード投手（３３）が３者連続三振で試合を締めた