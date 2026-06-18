「カンテレ」の略称で知られる関西テレビ放送株式会社（本社・大阪市北区）は１８日、環境負荷低減に向けた具体的施策として、関西電力株式会社と太陽光発電によるコーポレート ＰＰＡ（電力販売契約）を締結したと発表した。在阪放送局で初となる。同局は持続可能な社会の実現（ＳＤＧｓ）に向け、今年２月にグループの指針となる「サステナビリティ方針」を策定。本方針に基づき、経営の最重要課題の一つとして締結を決めた