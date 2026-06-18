太平洋戦争のターニングポイントとなった「ミッドウェイ海戦」。その最大の敗因として語られがちなのが「暗号解読」である。【写真】この記事の写真を見る（3枚）当時、アメリカ軍の暗号解読班は凄まじい執念で日本の作戦を丸裸にしていった。一方の日本海軍はといえば、情報分析の専門家はおらず、山本五十六が重用した先任参謀・黒島亀人は「ふんどし一丁で瞑想」するばかりで重要な情報を機動部隊に伝達しなかった……。