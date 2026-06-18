◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１８日、美浦トレセン昨年の福島記念を制したニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、美浦・Ｗコースを単走。序盤は折り合いがつき、テンポがいい走り。最後の直線で一段ギアを上げるとパワフルにストライドを伸ばし、６ハロン８６秒７―１２秒２でフィニッシュ。雨で渋った馬場をものともせず、スピード感十