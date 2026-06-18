◆第１６回園田ＦＣスプリント（６月１８日、園田競馬場・ダート８２０メートル、良）近畿、四国、九州地区交流競走の第１６回園田ＦＣスプリントは１８日、園田競馬場のダート８２０メートルに１１頭（地元６、高知４、佐賀１。エーデルリッターは競走除外）が参戦して争われ、高知のフクノユリディズ（多田羅）が、逃げ切って２度目の重賞制覇を飾った。兵庫在籍時の昨年４月の飛山濃水杯（笠松）以来となるタイトル。２着プロ