〈「ふんどし一丁で香を焚いて瞑想して作戦を考えた」山本五十六のお気に入りだった“変人参謀”がミッドウェイ海戦で犯した“重大なミス”とは《日本海軍の致命的欠陥》〉から続く「あと5分あれば、こちらの攻撃隊が発進して米空母を撃破していたのに……」。【写真】この記事の写真を見る（5枚）ミッドウェイ海戦について、淵田美津雄や源田実ら旧海軍の元将校たちが語り継いできた「運命の5分間」という運命の分かれ道。しか