巨人は１８日、東京ドームで全体練習を行った。元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が東京ドームでの入団会見後に練習に初参加した。橋上監督代行は対面した印象として「メディアの中の彼の近況というか、映像とか写真とか見たんですけど、それから比較すると、なんかちょっと、ほっそりしたかなっていう感じは受けました。もうちょいなんか、ぽっちゃりしてるようなイメージがあったんで