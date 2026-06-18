プロ野球巨人の元投手で野球解説者の高橋尚成氏（51）が、2026年6月17日にユーチューブを更新し、巨人の次期監督について「松井さんが監督をやれば1番収まりがつく」との見解を示した。「巨人一筋の人が監督をやるというのが、巨人の伝統」 巨人は今季、阿部慎之助監督（47）体制でスタートを切った。ところが、阿部監督が家庭内のトラブルで5月26日に監督を辞任。同日のセ・パ交流戦から橋上秀樹監督代行（60）が、チームを指揮し