１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦でオランダ代表と２―２で引き分けた日本代表や、初戦を終えた強豪国の試合について伝え、メキシコから、“サッカー芸人”のお笑いコンビ・カカロニのすがやが中継で出演した。すがやは、Ｗ杯の１４年ブラジル大会と１８年ロシア大会、２２年カタール大会を現地で観戦。ロシア大会では観客席に飛んできたシュー