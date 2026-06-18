俳優トム・ホランド（30）が「エスクァイア」誌のインタビューで、女優ゼンデイヤ（29）との結婚を公式に認めた。AIで生成されたニセの結婚式写真がネット上で拡散し、招待されなかったと思い込んだトムの祖母への対応がきっかけとなった。他にも同様の誤解をした家族がいたか聞かれたトムは「いや、彼らは全員そこにいたから」と答え、挙式したことを認めた。 【写真】ゼンデイヤ、結婚報道後に公の場で初めて左手薬指の