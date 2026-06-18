ある日突然、一誠の前に中学時代の同級生の銀雨が訪れてくる。花の精霊のことを知っているらしき彼に誘われて、近所の公園に行くと、そこには既に様子が怪しい精霊たちがいて…【後編を読む】「なんでこんなに興奮するんだ!?」縛られて、変なポーズをさせられて…それでも抗えない“奇妙な昂ぶり”〈「なんでこんなに興奮するんだ!?」縛られて、変なポーズをさせられて…それでも抗えない“奇妙な昂ぶり”〉へ続く（クリハラ