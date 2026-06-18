18日未明、福岡市で、友人の女性を刃物のようなもので突き刺し殺害しようとしたとして、36歳の女が逮捕されました。女性はその後、搬送先の病院で死亡が確認されました。2人の間でいったい何があったのでしょうか。■中村安里記者「事件が起きた市営住宅です。現在、規制線が張られていて、関係者以外は立ち入ることができません。」殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡市城南区に住む、職業不詳の藤本朱緒容疑者（36）で