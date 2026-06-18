ベスト4進出のオッズを大手ブックメーカーが算出北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第1戦が終了した。48チームが参加し、ノックアウトステージも含めた過酷な道のりが待ち受ける今大会において、準決勝進出はこれまで以上に高いハードルとなる。全104試合のうち最初の100試合を生き残り、ベスト4へ名乗りを上げるのはどの国になるのか。衛星放送「FOXスポーツ」は現地時間6月17日、大手ブックメーカー「FanDuel Sports