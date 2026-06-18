テレビ出演時の日本人に関する発言を謝罪元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールト氏が、テレビ番組での発言を巡って大きな注目を集めている。オランダ紙「テレグラフ」は、ファン・デル・ファールト氏が公共放送「NOS」の番組内で行った日本人に関する自身の発言を謝罪し、「本当に後悔している」と深い反省の意を示したと報じた。発端となったのは、北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ代表対日本代表の分析