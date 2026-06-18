宇野禅斗が初の海外挑戦へJ1清水エスパルスが6月18日、MF宇野禅斗がドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGに完全移籍することを発表した。契約期間は4年で、初の海外挑戦となる。現在22歳の宇野は青森山田高を経て、FC町田ゼルビアに加入してプロキャリアをスタートさせた。その後、清水へ移籍してプレーし、今季はJ1百年構想リーグで17試合に出場し1得点を記録。通算ではJ1リーグで31試合、J2リーグで39試合5得点などの実績を残