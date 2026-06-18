〈「お願い、挿れて…」怪しげな粉をかけられた少女たちが火照った体を…【公園で始まる乱痴気騒ぎ】〉から続く一誠を助けに来たヒナゲシ、ツユクサ、アザミの3人。しかし、媚薬の粉で腰砕けに…。それでも懸命に状況を打開しようとするのだが――。【最初から読む】「子種をください」初対面の相手に求愛する少女の“人間離れした”貞操観念次回は7月16日更新予定！続きをお楽しみに。（クリハラコマリ,月星きなこ／文春コミ