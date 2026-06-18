京都府南丹市の山林で11歳の安達結希さんが殺害され、山林に遺棄された事件。養父である安達優季（ゆうき）容疑者（37）が殺人と死体遺棄の疑いで起訴された。現場にはメディアが集結し、ワイドショーでは犯人の逮捕前から連日特集が組まれていた。事件に関連するネット記事は軒並みPVが増え、週刊誌も売れたというこの事件は、数多ある他の事件と何が違ったのだろうか。約1カ月に渡って、この事件の取材競争に身を投じた週