16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に玉袋筋太郎が出演。その姿にノブが「誰も言わないから言いますけど」とツッコんだ。【写真】「誰も言わないからもう言いますけど…」千鳥”憧れの大先輩”今回は、強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に繰り出す「おかわり相席」。以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎が、熊本県八代市で相席旅を行った。“