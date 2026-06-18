実業家の西村博之氏（ひろゆき）が18日、自身のXを更新。テレビ離れが加速しているという記事を踏まえて、私見を記した。【写真】妻・ゆかさんと”見つめ合う”ひろゆきひろゆきは「テレビ、ラジオ、新聞は自分の興味のない話題や、自分のスタンスと違う意見も載っている。無意識のうちに自分の意見は他者とは違うと認識する為に世間との接点は必要」と指摘。続けて「隣近所と付き合いがなくSNSしかやらない人は偏屈な陰謀論