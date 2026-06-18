驚きも…盛り込まれた全ての提案「G7が誕生した半世紀前と同様に、エネルギー安全保障やサプライチェーンの強靭化といった現下の世界的な課題に対して、G7として一致した答えを出すことができた」フランス・エビアンで開かれたG7サミット（主要7カ国首脳会議）の閉幕後、高市総理は記者会見の冒頭、こう述べて成果を強調した。石油備蓄制度の充実や重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みなど、高市総理の提案がG7の分野別の共同声明