経産省で開かれた、原発の使用済み核燃料の貯蔵や処分に関する対策推進協議会＝18日午後原発の使用済み核燃料の貯蔵や処分に関する対策推進協議会が18日、経済産業省で開かれた。赤沢亮正経産相は、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）完成に向け、原子力規制委員会の審査や工場完成前の設備検査など残るステップを「国として進捗管理を行い、必要な人材確保を機動的に調整する」と述べ、電力各社に最大限の協