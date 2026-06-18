タレントの磯野貴理子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新し、田植えの様子を写真と動画で公開した。実家は江戸時代から続く農家で、自身も栃木市の「きり田んぼ」で米作りをしている。13日の投稿で「今日も田植えの準備です！代かき、田ならし」とトラクターを運転する動画などを披露していたが、この日は「きり田んぼ田植えしました」と田植機を操るショットや動画を投稿した。「今年は＜栃木の星＞というお米を