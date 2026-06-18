【モスクワ共同】ロシアの首都モスクワのソビャニン市長は18日、同日未明から朝にかけてウクライナ軍の無人機190機以上を撃墜したと発表した。タス通信によると、モスクワへの無人機攻撃が活発化した「過去2年で最大の攻撃」。