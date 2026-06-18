静岡県議会本会議で発言する鈴木康友知事＝18日午前JR東海が着工を目指すリニア中央新幹線静岡工区を巡り、静岡県の鈴木康友知事は18日の県議会本会議で、着工を認めるかどうかの判断に向け「県の対応は大きなヤマ場を迎えつつある」と改めて言及した。同時に「状況をしっかりと見極め、結論を出す時期を検討する」とも述べた。鈴木氏はリニアの整備だけでなく、大井川の水資源や南アルプスの自然環境の保全も着実に実施してい