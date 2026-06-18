女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。近年の学校行事について持論を述べた。50代のリスナーからの投稿で「この前しのぶさんが今どきの運動会について話していましたが、私も今どきの競争を避ける運動会に違和感を覚えています」との意見が寄せられた。「しのぶさんが言っていたように、私も綱引きや徒競走など、いろいろな競技でその競技が得意な子が