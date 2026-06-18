憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が、衆議院の憲法審査会で可決されました。自民・維新両党と国民民主党、参政党の4党が提出した国民投票法の改正案の採決が憲法審査会で行われ、中道改革連合やチームみらいも賛成して可決されました。改正案は、離島から投票箱を運べない場合に現地で開票作業を行うための規定や、投票立会人を選ぶ際の要件緩和などが盛り込まれており、19日の衆議院本会議で可決され、参議院に送られ