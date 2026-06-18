19日は北・東日本はにわか雨に注意、西から天気は下り坂へ。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■北日本や東日本は日差し届く急な雨には注意を19日（金）は北日本や東日本は日差しの届く所が多くなるでしょう。関東も梅雨の晴れ間で洗濯チャンスとなりそうです。前日に続いて大気の状態はやや不安定で、午前中は北日本を中心に急な雨や雷雨があるでしょう。午後は東日本の内陸や山沿いでも雨雲が発達しやすく、天気が急変