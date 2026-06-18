犬に『ハウス』を教えるときのタブー行為5つ ハウスが苦手になる一番の原因は、「怖い場所」「罰を受ける場所」として記憶されてしまうことです。まずは避けるべきNG行動を押さえておくと、遠回りせずに済みます。 1.叱るためにハウスへ入れる イタズラの罰としてハウスへ入れると、犬は「ハウス＝嫌なことが起きる場所」と学習してしまいます。 そうなると、ハウスを見ただけで逃げるようになることがあり