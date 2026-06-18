KPOPボーイズグループ LNGSHOTが、第2回『NBA Rising Stars Invitational』にヘッドラインパフォーマーとして出演する。 （関連：森川葵咲樹、メコン、Hammer Head Shark、COX2、LNGSHOT……編集部が選ぶ「いま、出会ってほしい」音楽たち） 『NBA Rising Stars Invitational』は、アジア太平洋地域各国から男子／女子チームが参加する、NBA主催の高校生向けバスケットボールトー