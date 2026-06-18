本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第46回目の今回は、沖縄で行われた『OKINAWA ANIMATION FESTIVAL 2026』に出演した際の、当日と帰路でいただいたおいしいものたち、第2弾です。朝の珈琲とオリオンビールは欠かせません！3軒はしごし、泡盛マイスターがいらっしゃるお店で終わったイベント当日の朝ご飯。シナモンロールと珈琲です。