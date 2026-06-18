大谷も投球中に右手を気にするそぶりを見せた(C)Getty Images5回に4点を失うドジャース、大谷翔平は現地6月17日に本拠地で行われたレイズ戦に先発。6回7安打5奪三振4失点で7勝目をマークした。4回まで無失点と好投を続けていた大谷だったが2−0とリードした5回に崩れた。【動画】もはやできないことはないのか？15号を放った大谷のホームランシーン先頭のビクター・メサに四球を与えると無死二、三塁から9番のテイラー・ウォ