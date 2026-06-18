元日向坂46で俳優の影山優佳さんは6月17日、自身のInstagramを更新。サッカー女子日本代表・長谷川唯選手、清水梨紗選手とのスリーショットを公開しました。【写真】影山優佳、サッカー女子日本代表とのスリーショット「素敵な3ショット」影山さんは「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑」とつづり、8枚の写真を公開。長谷川選手、清水選手と3人で顔を寄せ合った自撮りショットをはじめ、3