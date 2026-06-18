メッシの華麗なるハットトリックに、往年の名手であるロナウドは惜しみない賛辞を送った(C)Getty Imagesもはや感動すら覚える圧巻のパフォーマンスだった。現地時間6月16日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、前回大会王者のアルゼンチン代表はアルジェリア代表と対戦。9分に相手の得点がVAR判定の末にオフサイドとなる判定にも救われ、3-0と快勝した。【動画】メッシが大暴れ！ハットトリックを達