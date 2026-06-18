駅や空港などで「なんで中国人は列に並ばないんだろう？」とモヤモヤした経験はありませんか？ 実はそこには、中国ならではの切実な背景があったのです。在日9年目の人気中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、日中の「壁」を「笑い」に変える異文化理解の一冊。今回は本書から一部を抜粋し、「中国人は列に並ばない」と言われる理由の裏側にある、独自のルー