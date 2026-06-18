ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」および「Orient（以下、オリエント）」は、7月1日から基本保証期間を拡大し、両ブランドともに3年間とする。従来、オリエントスターは2年間、オリエントは1年間の基本保証期間としていたが、同改定によって両ブランドともに保証期間を3年間とし、より安心して長く使用できる環境を提供する。なお、4月1日から6月30日までの期間に購入した製品についても、購入日から3年