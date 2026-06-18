DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ダンロップパデルバット（ダンロップではパデルのラケットのことをバットと呼ぶ）で好評なパワー系モデル「FX」シリーズ（昨年12月発売）の新モデルとして、パワーとコントロールを両立させたハイブリッド・パワー系競技バット「FX HYBRID」を7月1日から販売する。「FX HYBRID」は、パワー系かコントロール系かというバット選びの迷いを解消するために生まれた。「FX」シリー