女優の黒木瞳（65）が17日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にゲスト出演。手料理について語った。CMの仕事で知り合い、90年に広告代理店勤務の男性と結婚した黒木。カレーの話題になり、MCの女優・水野真紀から「義理のお母様から引き継いだカレーを」と振られると、「結婚した時、“私は料理は作りません”って言ったんですよ、夫になる人に」と切り出した。すると夫は「うちは母親のチキンカ