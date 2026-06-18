窓まわりと間仕切りの総合メーカー、ニチベイは、調光ロールスクリーン「Rayure（レユール）」の新柄を、7月1日から発売する。同商品は、ボーダー状に組み合わせたシースルー生地と不透明生地の重なり具合を調整し、簡単に調光、眺望のコントロールが可能なロールスクリーン。グラデーション生地「スフラ」が加わり、インテリアテイストや調光の好みに合わせてより選びやすくなった。「スフラ」カラーラインアップ「スフラ」は、シ