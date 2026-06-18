東京都中央区月島で16日未明、アライグマが目撃された。深夜にコンビニへ向かっていた男性が撮影した動画には、ビル脇の茂みに潜むアライグマの姿が収められている。近くには小学校もあり、男性は「子どもたちが心配」として学校側に画像を提供し、注意喚起を呼びかけた。【動画】深夜、都内に出没したアライグマの様子動画を撮影した男性によると、目撃したのは6月16日午前1時33分ごろ。コンビニへ向かっていたところ、ビルの