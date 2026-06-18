J1清水が18日、MF宇野禅斗（22）が、ドイツ1部ボルシアMGへ完全移籍すると発表した。契約期間は4年。昨季は東アジアE―1選手権で日本代表に初招集されるなど飛躍を遂げ、今季は、単独ではクラブ最年少で主将を任されている22歳。守備強度やボール奪取を武器に中盤を支えてきた。清水からの欧州移籍は23年のMF鈴木唯人（24＝フライブルク）以来。宇野はクラブを通じて「2年前、清水エスパルスに移籍してきた時の僕は、プロサ