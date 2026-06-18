大阪市教育委員会は18日（木）、大阪市立小学校の63歳の再任用教諭が、大阪府迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたと発表しました。 大阪市教育委員会によりますと、教諭は5月6日、大阪市内の商業施設でスマートフォンを使用し、女性のお尻付近を撮影した疑いが持たれています。 教諭は大阪市内の警察署で事情聴取を受け、6月11日に書類送検されました。 教諭は小学校で3年生と4年生の理科を担当していて、これまでの