赤沢経済産業大臣は18日、出光興産の木藤会長とホルムズ海峡を通過する原油への依存度を下げることなど、将来的な取り組みについて意見交換を行いました。赤沢大臣は、石油元売り業者が原油の代替調達や石油製品の安定供給の確保を迅速かつ強力に進めていることに感謝の意を示しました。また、当面の安定供給に加えて、今回の中東情勢への対応を教訓として、中長期的な視点からホルムズ海峡を通過する原油への依存度を低減すること