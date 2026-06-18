ロッテは、7月6日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから、「爽 夏色ラムネ＜ソーダ＆パイン＞」を発売する。今回の新作は、夏に人気のラムネフレーバーを使用した商品。過去の爽ブランドにおいても、2023年に発売した「爽 2色ラムネ」、2024年発売の「爽 Wラムネ」も「キンキンな清涼感が暑い夏のリフレッシュになる」と高い評価をされ、直近5年間においてもスマッシュヒットを記録