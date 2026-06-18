アメリカとイランは日本時間の18日、戦闘終結に向けた「覚書」に正式に署名しました。アメリカのトランプ大統領：（Q.覚書には署名したのか？）署名した。ベルサイユで署名した。G7サミットに出席したトランプ大統領は、フランスのベルサイユ宮殿でイランとの戦闘終結に向けた「覚書」に署名したと明らかにしました。また、イラン側もペゼシュキアン大統領が電子署名したと発表しました。ホワイトハウスなどによりますと、両者の署