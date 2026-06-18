女子ゴルフのニチレイ・レディースは19日から3日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。大会後には出場優先順位を見直す第1回リランキングが実施される。プロ2年目の中村心（20＝ヤマエグループHD）は“生き残り”を懸けて54ホールの戦いに臨む。18日にコース内で調整した中村は「そんなに調子が良いわけではないけど、リランキング前最後の試合なので全力で頑張りたい」と抱負を語った。中村は今季6試合に出場し予選落ち4