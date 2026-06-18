サッカー日本代表の谷口彰悟選手が日本時間18日の練習後、取材対応を行い、負傷した久保建英選手について語りました。久保選手はグループステージ初戦のオランダ戦で左膝を負傷。チーム離脱はせず早期復帰に向けリハビリを続けていきます。谷口選手は久保選手の状態について、「タケ自身、今できることを全力で取り組んでいます。チームとしてはタケが出るか出ないかまだ分からないですけど、その辺の想定はきちんとできています。