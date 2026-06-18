プロ野球・ヤクルトの前監督・高津臣吾さんが17日、自身のSNSを更新。村上宗隆選手がプレーするホワイトソックスとドジャースの試合を現地で観戦したことを明かしました。村上選手がヤクルトに在籍していた時代にチームの指揮を執り、昨季限りで監督を退任した高津さん。今季からメジャーへ移籍した村上選手がキャンプインした2月にも現地を訪問し、練習に励む教え子を激励していました。今回は、自身も現役時代に在籍していたホワ